Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 08:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Silivri'de bir restoranda çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un Silivri ilçesinde bir süredir kullanılmayan restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeni Mahalle D-100 kara yolu Edirne istikametinde faaliyet göstermeyen bir restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
İçinde ahşap yapılar bulunan restoranda alevler kısa sürede yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Restoranda hasar meydana geldi.
Sıradaki Haber
Çanakkale'de deniz ulaşımına fırtına engeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz