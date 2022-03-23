Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 05:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çanakkale'de deniz ulaşımına fırtına engeli
[Fotoğraf: İHA (arşiv)]
Çanakkale boğaz hattında, bugün yapılması planlanan bazı seferler olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.
Çanakkale boğaz hattında ulaşımı sağlayan Gestaş firmasından yapılan duyuruda, bugün yapılması beklenen Kabatepe-Gökçeada seferlerinin tamamının iptal edildiği bildirildi.
Fırtına sebebiyle Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 7.00 ve 18.00,
Geyikli'den ise sadece saat 8.00 ve 19.00'daki seferler yapılabilecek.
Etiketler: Çanakkale Deniz Otobüsü
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