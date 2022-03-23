Çanakkale boğaz hattında ulaşımı sağlayan Gestaş firmasından yapılan duyuruda, bugün yapılması beklenen Kabatepe-Gökçeada seferlerinin tamamının iptal edildiği bildirildi.

Fırtına sebebiyle Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 7.00 ve 18.00,

Geyikli'den ise sadece saat 8.00 ve 19.00'daki seferler yapılabilecek.