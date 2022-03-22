Valilikten yapılan açıklamada, Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda ilçede eğitim ve öğretime, il genelinde ise taşımalı eğitime 23 Mart Çarşamba günü ara verildiği açıklandı.