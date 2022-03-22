Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 23:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde eğitime kar engeli
[Fotoğraf: İHA Arşiv]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda ilçede eğitim ve öğretime, il genelinde ise taşımalı eğitime 23 Mart Çarşamba günü ara verildiği açıklandı.
Etiketler: Bingöl Kar Yağışı Hava Durumu
Son Haberler
- 00:21
- 00:12
- 00:03
- 00:00
- 23:51
Sıradaki Haber
Iğdır'da mavi dil hastalığı: Bazı köylerde karantina başlatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz