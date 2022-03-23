İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 82 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bursa'nın yanı sıra İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Yalova, Siirt ve Sakarya'da yapılan baskınlarda yakalanan 82 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 63'ü tutuklandı, 19'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda 1500 polis görev almıştı

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle 15 Mart'ta düzenlenen operasyona 1500 polis katılmıştı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 223 kilogram sentetik kannabinoid, 10 kilogram esrar, 500 gram metamfetamin, 9 bin adet uyuşturucu hap, 3 bin 400 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde ihtiva eden yeşil reçeteye tabi hap, 20 gram kokain, hassas terazi, 12 ruhsatsız tabanca ve 268 fişek ile 4 ruhsatsız tüfek ele geçirilmişti.

82 zanlının gözaltına alındığı operasyonda ayrıca uyuşturucu ticareti suçundan kaynaklanan mal varlığı olduğu değerlendirilen 500 bin liralık ziynet eşyası ve para, 14 ev, 12 araç ve 3 arsaya da el konulmuştu.