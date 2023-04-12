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Türkiye
AA 12.04.2023 09:59

Adana'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 6 kişi tutuklandı

Adana’da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 10 zanlıdan 6’sı tutuklandı.

Adana'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 6 kişi tutuklandı
[Fotograf: İHA]

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde 5 Nisan’da 2 grup arasında çıkan ve Muzaffer Ü’nün hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Buna göre, olay günü Zeki A’nın sokakta hızlı motosiklet kullandığı gerekçesiyle Ferdi Ü. ile tartıştığı, bir süre sonra ikilinin kavga ettiği iddia edildi.

Daha sonra tarafların yakınlarının da olaya dahil olmasıyla silahlı kavganın çıktığı öğrenildi.

Taburcu edilen yaralılara gözaltı

Kavgada silahla yaralanan 7 kişiden 6’sı hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, taburcu edilen bu kişilerin yanı sıra Ferdi Ü. ve Zeki A’nın da arasında olduğu 4 kişiyi daha gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu kişilerden Zeki A’nın da bulunduğu 6'sı tutuklandı, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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