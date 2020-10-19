Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Adana ve Osmaniye için sarı uyarı
Adana ile Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan "sarı" uyarıya göre, saat 19.00'a kadar Adana'nın Kozan ve İmamoğlu ilçeleri ile Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Meteorolojik Uyarı!— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) October 19, 2020
Adana ve Osmaniye Çevrelerinde Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat!https://t.co/IsC1GFXM3q pic.twitter.com/Y6zTvm3eoh
Sel, su baskın, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: MeteorolojiSon Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 17:55
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