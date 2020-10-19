Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan "sarı" uyarıya göre, saat 19.00'a kadar Adana'nın Kozan ve İmamoğlu ilçeleri ile Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteorolojik Uyarı!

Adana ve Osmaniye Çevrelerinde Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat!https://t.co/IsC1GFXM3q pic.twitter.com/Y6zTvm3eoh — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) October 19, 2020

Sel, su baskın, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.