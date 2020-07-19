Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu, örgüt faaliyeti içerisinde yağma, mala zarar verme ve silah kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyonlar sürüyor.

Adana, Ankara, Konya ve Niğde'de, 5 gün önce düzenlenen operasyon kapsamında aranan 2 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 28'e yükseldi.

Zanlılardan 15'i ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 13'ü adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından şüphelilerden biri daha salıverildi, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 12 şüpheli tutuklandı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 3 firari şüpheli aranıyor.

Çok sayıda malzeme ele geçirildi

14 Temmuz'da 37 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlıların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 4 tabanca, 8 av tüfeği, kurusıkı tabanca, 98 fişek ile çok sayıda dijital materyal ve senet ele geçirilmişti.