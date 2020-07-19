Haber Giriş: Kaynak: DHA
Ankara'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 6 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'nın Keçiören ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada ise 9 kilo 400 gram eroin, 2 hassas terazi ve uyuştu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 565 TL ele geçirildi. 6 şüpheli hakkında, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.
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