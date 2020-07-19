Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele devam ederken, yaz ayının gelmesiyle birlikte düğün sezonu da açıldı.

Gaziosmanpaşa'da düğün için bir araya gelen kalabalık grup, davul ve zurna eşliğinde oyunlar oynarken, sosyal mesafe ile maske kuralını hiçe saydı.

Çevredeki diğer vatandaşlar da düğün eğlencesini izlemek için bir araya toplandı.

Oluşan kalabalıkta çoğu kişi ne sosyal mesafeye uydu ne de maske taktı.

O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.