Haber Giriş: Kaynak: İHA
Sokak ortasında sosyal mesafesiz ve maskesiz düğün
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Gaziosmanpaşa'da düğün için bir araya gelen çok sayıda kişi, sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydı.
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele devam ederken, yaz ayının gelmesiyle birlikte düğün sezonu da açıldı.
Gaziosmanpaşa'da düğün için bir araya gelen kalabalık grup, davul ve zurna eşliğinde oyunlar oynarken, sosyal mesafe ile maske kuralını hiçe saydı.
Çevredeki diğer vatandaşlar da düğün eğlencesini izlemek için bir araya toplandı.
Oluşan kalabalıkta çoğu kişi ne sosyal mesafeye uydu ne de maske taktı.
O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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