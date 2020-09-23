Karaisalı Belediye Başkanı Aslan, sosyal medya hesabından, gribal enfeksiyon şikayetiyle gittiği hastanede yapılan COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sağlık durumunun iyi olduğunu bildiren Aslan, "14 gün boyunca karantinada olacağım. Sağlıklı günlerde görüşmek ve görevimin başına döndüğümde Karaisalı'mız için daha çok çalışmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.