Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana Karaisalı Belediye Başkanı Aslan koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan'ın yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıktı. Aslan, 14 gün karantinada kalacak.
Karaisalı Belediye Başkanı Aslan, sosyal medya hesabından, gribal enfeksiyon şikayetiyle gittiği hastanede yapılan COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Sağlık durumunun iyi olduğunu bildiren Aslan, "14 gün boyunca karantinada olacağım. Sağlıklı günlerde görüşmek ve görevimin başına döndüğümde Karaisalı'mız için daha çok çalışmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Adana Saadettin Aslan koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 17:21
Son Haberler
- 18:38
- 18:21
- 18:32
- 18:15
- 17:58
Sıradaki Haber
Aydın'daki yangında 30 hektarlık makilik alan zarar gördü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz