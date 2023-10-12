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Türkiye
AA 12.10.2023 13:09

Acılı baba yaşamını yitiren kızının cep telefonunu alan kişiyi arıyor

İstanbul Bağcılar'da bir baba kanser nedeniyle hayatını kaybeden kızının son günlerine ait fotoğraf ve videolarının olduğu cep telefonunu alan kişiyi arıyor.

Acılı baba yaşamını yitiren kızının cep telefonunu alan kişiyi arıyor

Özel bir üniversitede paramedik okuyan Nisanur Yanbul (25) tedavi gördüğü amansız hastalığa yenik düşerek, eylül ayında yaşamını yitirdi.

Kızları için 30 Eylül'de Kur'an-ı Kerim okutan aile daha sonra evlerine dönerken Nisanur'un annesi otomobilden inerken cep telefonunu yere düşürdü.

Telefonu sokakta aramalarına karşın bulamayan aile, bina önündeki güvenlik kamerası görüntülerinden, yanında kadın ve çocuk bulunan bir erkeğin yerde gördüğü cep telefonunu aldığını tespit etti.

Polis merkezine giden aile, telefonu alan kişi hakkında şikayetçi oldu.

"Bütün anıları o telefonun içerisindeydi"

Baba Serdar Yanbul, kızının hastalık sürecinin çok zor geçtiğini ve yaklaşık 4,5 yıl tedavi gördüğünü anlattı.

Telefonu kaybettikten sonra kamera görüntülerine baktıklarını ve bir kişinin telefonu yerden aldığını gördüklerini dile getiren Yanbul, "Şikayet ettik. 1 hafta oldu. Herhangi bir haber yok." dedi.

Yanbul, "Maddi değerinden ziyade telefonda kızımın görüntüleri, rahmetli olmadan önceki hali, durumu her şey oradaydı. Bütün anıları o telefonun içerisindeydi." diye konuştu.

Baba Yanbul, telefonu alan kişiye şöyle seslendi:

"Alan arkadaşın biraz vicdanı varsa telefonu bir yere bıraksın. Ya da bizlere ulaşsın veya haber versin. Allah rızası için eğer azıcık bir vicdanı varsa. Yoksa telefonun maddi değeri pek önemli değil. Kızımın hastane odasında yaşadığı iyi, kötü halleri, gülerken ve ağlarken ne varsa telefondaydı."

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