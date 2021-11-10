İstanbul Esenler'de nisan ayında 40 yaşındaki Kemal Balkaya, tartıştığı ablası Yıldız Gül’ün boğazını kesmişti. Ablasını yaralı bir şekilde bırakan ve ölmesine neden olan Balkaya hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hasta taşıyan ambulans boğazından yaralanmış kadını fark etti

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yolda maktul Yıldız Gül’ün sürünerek ilerlediği, başka bir hasta taşıyan ambulansın ise yaralı kadını fark ettiği bildirildi. Ambulansın Yıldız Gül’ü de alarak müdahale ettiği ve hastaneye götürdüğü iddianamede aktarıldı.

Yapılan müdahalelere rağmen Gül’ün hayatını kaybettiği açıklanan iddianamede, başlatılan soruşturma kapsamında olay yerinde inceleme yapıldığı kaydedildi. Yapılan incelemelerde olayın gerçekleştiği yerden yola kadar yaklaşık 50 metrelik mesafede kan izlerinin bulunduğu açıklandı.

Ablasını bırakıp kaçmaya çalıştı

Cinayeti işledikten sonra Bursa’ya kaçmak isteyen sanığın, olay günü ablasının evine geldiğinin ve birlikte dışarı çıktıklarının tespit edilmesi üzerine, yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı iddianamede belirtildi.

Sanık Kemal Balkaya Bursa’ya gitmek üzere otogarda yakalanırken, iddianamede yer verilen ifadesinde yaşanan tartışmanın detaylarıyla birlikte “Ablam kafama vurdu ve hakaret etti. Sonrasında yaşananları hatırlamıyorum. Ablam yerde yatıyordu kan akıyordu. Bıçak elimdeydi. Ablamı öldürdüğüm için pişmanım” dedi.

İddianame kabul edildi

Sanığın olay günü canavarca davranıp maktulü yarı canlı şekilde olay yerinde bırakıp kaçtığı da iddianamede açıklanarak ablasına eziyet çektirdiği kaydedildi. Sanık Kemal Balkaya’nın ‘canavarca hisle kardeşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi. Kabul edilen iddianame kapsamında sanığın önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.