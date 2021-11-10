Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 12:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Toroslar ve Mezitli ilçelerinde DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen şafak operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Mersin DEAŞ Terör Örgütü
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