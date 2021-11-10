İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Toroslar ve Mezitli ilçelerinde DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen şafak operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.