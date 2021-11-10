Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 12:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de 3 kilo 780 gram esrar yakalandı
Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticaretinden aranan bir kişinin çantasında 3 kilo 780 gram kubar esrar ele geçirildi
Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticaretinden aranan ve 16 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, 3 kilo 780 gram kubar esrar ile jandarma ekiplerince yakalandı.
Jandarma Komutanlığı ekiplerince, trafik kontrol noktasında yapılan GBT (Genel Bilgi Toplama) üzerinden arandığı tespit edilen şüpheli şahıs gözaltına alındı. UYAP üzerinden yapılan kontrolden şüpheli şahsın `uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etme ve bulundurmak` suçundan 16 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.
Etiketler: Kırıkkale Polis Uyuşturucu
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