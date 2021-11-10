Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 12:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AKSUNGUR'un gözünden Anıtkabir
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Aksungur İnsansız Hava Aracı, Ankara semalarında tur atarak Anıtkabir'i fotoğrafladı. TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa beğeni yağdı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) sosyal medya hesabından, AKSUNGUR tarafından çekilen Anıtkabir'in fotoğrafı paylaşıldı.
"AKSUNGUR Ata'mızın nöbetinde"
Paylaşımla birlikte yayımlanan mesajda, "AKSUNGUR Ata'mızın nöbetinde. Rahmet ve saygıyla" sözlerine yer verildi.
#AKSUNGUR ATA'mızın nöbetinde.— Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) November 10, 2021
Rahmet ve saygıyla... #MustafaKemalAtatürk#10Kasım1938 pic.twitter.com/pQp1g5jITb
Etiketler: AKSUNGUR 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk TUSAŞ
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