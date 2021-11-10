Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 11:53Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ilgaz'a ilk kar düştü
Kış sezonunda kayak yapmak isteyen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Illgaz Dağı’na mevsimin ilk karı düştü.
Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan, kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.
Hava sıcaklığının düşmesi ile gece başlayan kar yağışı Ilgaz Dağı’nı beyaza bürüdü. Kar yağışının bölgede gün içerisinde ve gece saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.
Etiketler: Çankırı Ilgaz Dağı Kar Yağışı Kastamonu Kış Sporları
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