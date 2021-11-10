Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan, kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

Hava sıcaklığının düşmesi ile gece başlayan kar yağışı Ilgaz Dağı’nı beyaza bürüdü. Kar yağışının bölgede gün içerisinde ve gece saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.