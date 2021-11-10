Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 11:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars’ta tekstil çalışanları 09.05'te makineleri kapattı
[Fotoğraf: AA]
Kars'ta saat 09.05’te makineleri kapatan tekstil firması çalışanları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü işbaşında andı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'üncü yılında, bir tekstil fabrikasında çalışan 200 işçi ve fabrika sahipleri, iş yerlerinde 10 Kasım anma programı yaptı.
İşçiler mesai başındayken saat 09.05'te çalan siren sesiyle ayağa kalktı. Atatürk'e saygılarını ellerindeki işleri bırakarak ve makineleri kapatarak gösteren işçiler, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu.
İşçilerden Tümer Diğerler, “Biz de şu anda mesaideyiz ve çalışıyoruz. Dışarıda herhangi bir etkinliğe katılamadığımızdan dolayı Ata'mıza olan saygımızı kendi iş yerimizde gösterdik ve onu andık. Ruhu şad olsun, rahmetle anıyoruz” dedi.
Etiketler: 10 Kasım Kars Mustafa Kemal Atatürk
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