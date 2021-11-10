Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'üncü yılında, bir tekstil fabrikasında çalışan 200 işçi ve fabrika sahipleri, iş yerlerinde 10 Kasım anma programı yaptı.

İşçiler mesai başındayken saat 09.05'te çalan siren sesiyle ayağa kalktı. Atatürk'e saygılarını ellerindeki işleri bırakarak ve makineleri kapatarak gösteren işçiler, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

İşçilerden Tümer Diğerler, “Biz de şu anda mesaideyiz ve çalışıyoruz. Dışarıda herhangi bir etkinliğe katılamadığımızdan dolayı Ata'mıza olan saygımızı kendi iş yerimizde gösterdik ve onu andık. Ruhu şad olsun, rahmetle anıyoruz” dedi.