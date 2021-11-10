Milyonlarca liralık dolandırıcılık iddiasının merkezi İstanbul Ticaret Odası. Üstelik şüpheli, odanın muhasebecisi.

İstanbul Ticaret Odası'nda yapılan denetimde, son 5 yılda bazı ödemeler ve evraklarda usulsüzlük olduğu belirlendi. İnceleme derinleştirildi. Kurumun milyonlarca lirasının, muhasebe birim yöneticisinin hesabına geçirildiği görüldü.

Meclis toplantısında İTO başkanı Şekib Avdagiç, konuyu dile getirdi. 2006 yılından bu yana kurumda görev yapan çalışanın, yetkilerini kullanarak bu usulsüzlüğü yaptığını iddia etti.

İş akdi feshedilen peronele suç duyurusu

Oda yetkilileri iş akdi feshedilen personel hakkında suç duyurusunda bulundu. Toplanan delil niteliğindeki evraklarla birlikte mahkemeye başvuruldu.

Mahkeme, belgelerin içeriğini dikkate alarak şahıs hakkında ihtiyati haciz işlemi uygulanmasına karar verdi.

Konuyla ilgili yargı süreci devam ediyor.