Türkiye'de termal ve sağlık turizmi denilince ilk akla gelen Afyonkarahisar, 15-19 Kasım tarihleriyle 9 güne varan ara tatilde de tercih edilen lokasyonların başında geliyor. Yaklaşık 27 bin yatak kapasitesi bulunan kentte, aralarında beş yıldızlı otellerin de olduğu birçok tesiste yerli turistler, hem tatil yapacak hem de şifalı sularda çeşitli rahatsızlıklarına tedavi imkânı bulacak.

Doluluk oranı yüzde 100’e ulaşacak

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Gümüşhan,12 Kasım'da başlayacak ara tatil dolayısıyla kentteki termal otellerin rezervasyonlarının yüzde 90'lara ulaştığını söyledi. Kalan sürede de rezervasyonların yüzde 100'e ulaşacağını düşündüklerini dile getirdi.

“Hem dinleniyorlar hem de şifa buluyorlar”

Gümüşhan, “”Termal tatil için Afyonkarahisar'a gelen misafirlerimiz burada hem dinleniyorlar hem de sağlık açısından kendilerini şifalı sularda yeniliyorlar. Frigya başta olmak üzere Afyonkarahisar'ın tarihi ve kültürel yerlerini geziyorlar. Destinasyona yeni eklenen sıcak hava balonu ile otellerdeki çok sayıdaki aktivasyonlara katılabiliyorlar. Hem de gastronomi şehrinin birbirinden güzel lezzetlerini tadıyorlar” dedi.

Gümüşhan, kentteki termal otellerin hedefinin misafirlerini mutlu etmek olduğuna dikkat çekerek, bu tatil dönemi için otel hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.