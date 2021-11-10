Down Sendromlu Esmanur Uygur'un en büyük isteği Anıtkabir'i görmekti. Erzincan Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyesi öğrenciler, Esmanur'un hayali için harekete geçti.

Erzincan Valisi Mehmet Makas'ın da desteğiyle 16 yaşında ki Down Sendromlu Esmanur Uygur’un hayali gerçek oldu.

Hayallerine kavuştu

Ablası Fatma Uygur ile birlikte Ankara’ya giden Esmanur, Anıtkabir’i ziyaret etti.

Küçüklükten beri olan hayalini gerçekleştiren Esmanur Uygur, "Atatürk’ü çok seviyorum. Anıtkabir’i görmek istiyorum. Atatürk’ü ziyaret etmek istiyorum" dedi.

Kardeşinin Atatürk'ü çok sevdiğini anlatan Fatma Uygur ise, şunları söyledi:

"Vali beye ve gönüllü gençler derneğine teşekkür ediyorum. Kardeşimin hayalini gerçekleştirdiler. Toplumda kardeşim gibi özel çocuklara da yer verdikleri için hepsine çok teşekkür ediyorum."