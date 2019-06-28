Üç yıl önce Rusya vatandaşlığına geçen Seagal, THY'ye ait tarifeli uçakla Moskova'dan İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Seagal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2014 yılının ardından ikinci kez Türkiye'ye geldiğini ve buradan olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Kardeş ülke Türkiye'de yapacakları projelerin çok büyük bir deneyim olacağını dile getiren Seagal, Muğla'nın Bodrum ilçesinde, cansız bedeni kıyıya vuran Aylan bebeğin yaşadıklarını anlatacak filme ilişkin bir soruya, "Henüz bu filmle ilgili olarak bir şey bilmiyoruz, daha sonra konuşacağız." cevabını verdi.

İstanbul'a gelen Steven Seagal'ı, İstanbul Havalimanı'nda, derneğin Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ali Bayramoğlu ile Genel Başkan Ali Osman Akat karşıladı.

Türk Amerikan İş Adamları Derneği - Amerikan Ticaret Odası Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ali Bayramoğlu, Steven Seagal'in 3 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme yapacağını söyledi.

Kaynak: TRT Haber, AA