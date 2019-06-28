İstanbul Boğazı'nda üniversiteye ait bir gemi, Kabataş açıklarında önünde manevra yapmaya çalışan Şehir Hatları vapuruna çarptı. Facianın eşiğinden dönülen kaza gemidekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kaza öğle saatlerinde Kabataş açıklarında meydana geldi. İstanbul Boğazı'nda seyir halinde olan bir üniversiteye ait gemi ile Şehir Hatları'na ait Şehit Sami Akbulut vapuru arasında manevra yapıldığı sırada küçük çaplı bir temas yaşandı. Vapurun geri manevra yapmasıyla facia ucuz atlatıldı.

Kaza sonucu, şehir hatları vapurunda küçük çaplı hasar meydana geldi.

Kaynak: DHA