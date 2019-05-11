Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre rakımda bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip eden AA Bayburt muhabiri Abdülkadir Nişancı, Derebaşı Virajları'nda görüntü çektiği sırada bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşmüştü.

Nişancı'nın kaybolduğu bölgede dün hava kararana kadar arama kurtarma çalışması yapan yaklaşık 100 kişilik AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri, gece verilen aranın ardından çalışmalarına tekrar başladı.

Aramalar, gece İHA'ların termal kameralarla da çalışma yaptığı vadi ile uçurumun alt bölgesindeki derede gerçekleştiriliyor.

Bölgenin hem Trabzon hem de Bayburt tarafından sürdürülen arama faaliyetlerine, Rize'den gelen dalgıçlar da dere içindeki aramalarla dahil oldu.

Nişancı'nın kaybolduğu bölgede 110 kişilik Afet ve Acil Durum (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli, sabah saatlerinde yeniden başlatılan arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.

Trabzon, Bayburt, Rize ve çeşitli illerden bölgeye gelen ekiplerde yer alan dağcılar, düşme olayının yaşandığı bölgeden sarkıtılan iplerle arama yapıyor. Dalgıçlar ise uçurumun alt bölgesindeki dere ve civarını tarıyor.

Kamera ve tripoduna ulaşıldı

Çalışmalar sırasında dağcılar, Nişancı'nın düştüğü yerden yaklaşık 60 metre aşağıda kara saplanan kamerası ve tripodunu bulunduğu yerden aldı.

JAK timinde görevli 8 dalgıç ve 4 dağcının da katıldığı çalışmalarda zaman zaman drone'la da arama yapılıyor.

Kaynak: AA