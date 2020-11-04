Anda Kardeşe Vefa Derneği gönüllüsü 29 yaşındaki Rıdvan Çelik, İzmir'deki bölgesinde 4 gündür arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

Son olarak enkaz altında kalan kişilerin bulunduğu Rıza Bey Apartmanı'nda görev alan Çelik, kısa boyunun avantajı ile en küçük boşluklara girebileceğini, ekiplere yardımcı olabileceğini duyurdu.

[Fotoğraf: İHA]

"Ben kolaylıkla deliklere girip insanlara ulaşabilirim"

Çelik, "Deprem olduktan sonra İstanbul'dan İzmir'e geldim. Boyumun avantajını kullanılıp en küçük yerlere girerek insanları kurtarmak istiyorum. Rıza Bey Apartmanı'nda görev bekliyorum. Üç apartmanda görev aldım. Şimdi de Rıza Bey Apartmanı'na geldim. Ben kolaylıkla deliklere girip insanlara ulaşabilirim. Alanda boyumun avantajını kullandım. Acil durumlarda, afetlerde her zaman hazırım" açıklamasını yaptı.