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Türkiye
TRT Haber 28.05.2025 08:10

9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 89 tutuklama

9 ilde "yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemlerine girme" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda banka hesaplarında 8,3 milyar TL’lik hesap hareketi bulunan 144 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 89'u tutuklanırken 33'ü hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 89 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Mersin, Giresun, Hatay, Kastamonu, Bursa, Eskişehir, Adana ve Bilecik'te yasa dışı bahis, dolandırıcılık operasyonları düzenlendiğini duyurdu.

Düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatmak ve yasa dışı para transferlerine aracılık etmek, sosyal medya platformları üzerinden sahte kiralık ev ve araç satış ilanı vererek vatandaşlarımızı dolandırmak, sahte piyango biletlerini sosyal medya hesaplarında satarak bahis ve şans oyunu oynatmak, internet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak kişisel bilgileri ele geçirmek ve sosyal medya platformları üzerinden düşük faizli kredi ilanı vererek kişisel bilgileri ele geçirip banka hesaplarındaki varlıkları kendi hesaplarına aktararak vatandaşlarımızı dolandırmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. 

 

Şüphelilerin hesaplarında 8,3 milyar TL’lik hareket tespit edildi

Operasyonlarda banka hesaplarında 8,3 milyar TL’lik hesap hareketi bulunan 144 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 89'u tutuklanırken 33'ü hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Operasyonlar sonucunda; çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Sanal dünyadaki güvenliğimiz için siber devriyelerimiz 7/24 görev başında. Dijital suçlarla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

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Ali Yerlikaya Bahis Dolandırıcılık Sosyal Medya
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