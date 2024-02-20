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Türkiye
TRT Haber 20.02.2024 11:26

9 ilde Kafes-44 operasyonu: 42 şüpheli yakalandı

9 ilde düzenlenen Kafes-44 operasyonuyla, aralarında kırmızı bültenle aranan bir kişinin de olduğu 42 şüpheli yakalandı.

9 ilde Kafes-44 operasyonu: 42 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, elebaşılığını cezaevindeki Ürfi Çetinkaya'nın yaptığı silahlı organize suç örgütüne yönelik, İstanbul merkezli 9 ilde Kafes-44 operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Rüstem Çetinkaya ve Hakan Çetinkaya ile ABD'nin kırmızı bültenle aradığı H.Y.N'nin de arasında olduğu 42 şüphelinin, İstanbul, İzmir, Afyonkarahisar, Malatya, Antalya, Çanakkale, Bilecik, Muğla ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarla yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, operasyon sonucunda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve otomatik silahın ele geçirildiğini, yüklü miktarda döviz cinsinde para ve Türk lirasına el konulduğunu belirtti.

Şüphelilerin, Almanya, Bulgaristan, İspanya, Moritanya, Portekiz ve Yunanistan'da ele geçen yaklaşık 13 ton, Türkiye'de ele geçen 24 ton olmak üzere toplam 37 ton uyuşturucudan sorumlu olduklarının tespit edildiğini ifade eden Yerlikaya, şüphelilerin, etrafındaki şahıslarla beraber kendilerine ait gemi, bazı ticari konteyner ve balıkçı tekneleriyle uluslararası uyuşturucu sevkiyatı yaptıklarının anlaşıldığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Elde ettikleri gelirleri 'Havala' yöntemiyle, zulalı araçlarla ve kuryelerle kayıt dışı olarak ülkemize getirip; eşi, çocukları ve yakın akrabaları ile beraber yakınında olan şahıslar üzerinden kurup yönettikleri döviz büroları ve şirketler üzerinden akladıkları tespit edildi. MASAK, gümrük, SGK ve Vergi Denetim Kurulu müfettişleri ile koordine içerisinde yaklaşık 2 yıl süren çalışmalarla süreç içerisinde; Almanya, Arnavutluk, Avusturya, BAE, Belçika, Bulgaristan, Hollanda, İspanya, İtalya, Pakistan ve Yunanistan olmak üzere 11 ülke ile işbirliği yapıldı."

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Ali Yerlikaya Suç Örgütü Uyuşturucu
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