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Türkiye
TRT Haber 29.01.2025 08:32

9 ayrı organize suç örgütü çökertildi: 50 tutuklama

Son bir haftadır jandarma tarafından düzenlenen “Hücre” operasyonlarında 9 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda 76 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 50'si tutuklandı, 25'i hakkında adli kontrol kararı verildi, 1'inin işlemleri devam ediyor.

9 ayrı organize suç örgütü çökertildi: 50 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aksaray, Kırşehir, Hatay, Balıkesir, İstanbul, Tunceli, İzmir, Kahramanmaraş ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütlerine yönelik "Hücre" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda 9 ayrı organize suç örgütü çökertilirken 76 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 50'si tutuklandı, 25'i hakkında adli kontrol kararı verildi, 1'inin işlemleri devam ediyor.

Operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, silah ve mühimmat kaçakçılığı, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, futbol ve diğer spor müsabaka oyunlarında bahis oynatmak, göçmen kaçakçılığı, sınai mülkiyet kanuna muhalefet, kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit, uyuşturucu imal ve ticareti, nitelikli yağma ve suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

"Ülkemizi suç örgütlerinden ve çetelerden temizleme kararlıyız"

Operasyonlar sonucu 10 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda çek ve tapu senedi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve banka kartı ele geçirildi. 

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamalarda bulundu:

"Ülkemizi kendini hukukun üstünde gören, suçta kibirlenen organize suç örgütlerinden ve çetelerden temizleme kararlıyız. Bu doğrultuda, ülkemizin her köşesinde sürdürdüğümüz operasyonlarımız kesintisiz şekilde devam edecek. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum."

 

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Ali Yerlikaya Bahis Uyuşturucu Jandarma Genel Komutanlığı Cep Telefonu
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