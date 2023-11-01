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Türkiye
AA 01.11.2023 10:20

88 üniversite öğrencisi yemek sonrası hastanelik oldu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitim gören 88 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrenciler tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yemeklerden numune alındığı ve adli sürecin başlatıldığı öğrenildi.

88 üniversite öğrencisi yemek sonrası hastanelik oldu

Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki yemekhanelerde dün öğle yemeği yiyen öğrencilerde bir süre sonra mide bulantısı ve ishal gibi rahatsızlıklar görüldü.

Öğrenciler ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Taburcu edilen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öğrencilerin öğle yemeğinde tavuk, bulgur pilavı, patates kızartması ve mercimek çorbası yedikleri öğrenildi.

"Adli süreç başladı"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, AA muhabirine, dün akşam saatlerinden itibaren gıda zehirlenmesi şüphesiyle öğrencilerin hastanelere başvurmaya başladığını söyledi.

Öğrencilerin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini belirten Yıldız, "Üniversite hastanemize, Numune Hastanesi'ne ve Sivas Devlet Hastanesi'ne 90'a yakın öğrenci geldi. Adli süreç başladı, dün öğleyin yenilen yemekten kaynaklandığı düşünülüyor. Gıda raporu geldikten sonra net bilgi vereceğiz" dedi.

Gıda zehirlenmesinin ardından hastane başhekimi başta olmak üzere tüm yetkililerin görevlerinin başında olduğunu anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Böyle bir olay olmasını istemeyiz ama çok şükür herhangi bir problem yok. Şu anda hastanede yatan herhangi bir hasta yok, gece hepsini taburcu ettik. Mesele şu anda adli süreçte, bununla ilgili işlemlerimiz devam ediyor. Yemeklerden numune aldık, gelecek sonucu bekliyoruz. Üniversite içerisindeki yemekhanelerde dün öğle tavuk çıkmış, oradan olduğu düşünülüyor. Tıp Fakültesi ve CÜSEM altındaki yemekhaneden yemek yiyen öğrencilerimiz ağırlıklı olarak hastanelere başvurdu."

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Gıda Zehirlenmesi Sivas
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