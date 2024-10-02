85 yıl hapisle aranıyordu, Mardin'de yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Artuklu'da durumundan şüphelendikleri 2 kadını durdurdu.

Kadınlardan birinin "Hırsızlık" ve "Konut dokunulmazlığının ihlali" suçları da dahil 33 ayrı dosyadan arandığı ve bu suçlardan hakkında 85 yıl 8 ay 1 gün hapis cezası bulunduğu, diğerinin ise "Evden hırsızlık" ve "Konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından 2 ayrı olayın şüphelisi olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

Diğerinin işlemleri sürüyor.