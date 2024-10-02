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Türkiye
AA 02.10.2024 15:13

85 yıl hapisle aranıyordu, Mardin'de yakalandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde hakkında kesinleşmiş 85 yıl 8 ay 1 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

85 yıl hapisle aranıyordu, Mardin'de yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Artuklu'da durumundan şüphelendikleri 2 kadını durdurdu.

Kadınlardan birinin "Hırsızlık" ve "Konut dokunulmazlığının ihlali" suçları da dahil 33 ayrı dosyadan arandığı ve bu suçlardan hakkında 85 yıl 8 ay 1 gün hapis cezası bulunduğu, diğerinin ise "Evden hırsızlık" ve "Konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından 2 ayrı olayın şüphelisi olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

Diğerinin işlemleri sürüyor.

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