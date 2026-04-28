Türkiye
AA 28.04.2026 08:37

8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 70 şüpheli tutuklandı

Gaziantep merkezli 8 ilde "yasa dışı bahis" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 81 şüpheliden 70'i tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve KOM daire başkanlıkları, MASAK ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 24 Nisan'da Gaziantep merkezli 8 ilde 92 adrese düzenlenen operasyonda "yasa dışı bahis" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamasıyla gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen 81 şüpheli, savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliği sevk edildi.

Şüphelilerden 70'i tutuklandı, 11 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanlığı, 24 Nisan'da "yasa dışı bahis" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarına yönelik Gaziantep merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 81 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

