AA 28.04.2026 08:21

İstanbul'da 67 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 67 kilo 160 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da 67 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Beylikdüzü'nde uyuşturucu imal edildiğini ve ticaretinin yapıldığını tespit etti.

Ekipler, belirledikleri adrese düzenledikleri operasyonda 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda, 67 kilo 160 gram uyuşturucu, 73 kilo 800 gram uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, hassas terazi ile 1790 lira ve 400 dolar ele geçirildi.

Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

