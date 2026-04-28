AA, İHA 28.04.2026 02:30

İstanbul Boğazı’nda gemi yalıya metreler kala karaya oturdu

Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na giriş yapan Türk bayraklı "KAPPA" isimli konteyner gemisi, Yeniköy açıklarında yalıya metreler karaya oturdu. Konteyner gemisi, başlatılan çalışmaların ardından kurtarıldı.

İstanbul Boğazı'nda seyreden "KAPPA" isimli 148 metre uzunluğundaki konteyner gemisi, Yeniköy önlerinde karaya oturdu.

 

İhbar üzerine olay yerine polis ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri sevk edildi.

KEGM'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya'dan Kocaeli'ye kılavuz kaptan alarak seyir halindeyken İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde karaya oturan KAPPA isimli 148 metre boyundaki konteyner gemisi için KURTARMA-5 ve KURTARMA-6 römorkörlerimiz ile balık adam ekibimiz ve KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiş olup kurtarma çalışmalarına başlanmıştır."

KEGM'den yapılan diğer açıklamada ise "Gemi, balık adam ve kurtarma ekiplerimizin yaptığı incelemenin ardından İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda, KURTARMA-5, KURTARMA-6 ve KURTARMA-8 römorkörlerimiz tarafından yüzdürüldü." ifadesi kullanıldı.

Ekiplerin başlattığı çalışma sonucunda konteyner gemisi kurtarıldı.

