Açık 14ºC Ankara
AA 28.04.2026 07:47

Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 29 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da Halfeti Belediyesinin önceki yönetim dönemine ilişkin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 46 şüpheliden, aralarında eski Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak'ın da bulunduğu 29'u tutuklandı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 24 Nisan'da Halfeti Belediyesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında eski Halfeti Belediye Başkanı Albayrak, eski belediye encümen üyeleri ile çeşitli birimlerde görev yapan personel ve esnafın da bulunduğu 46 zanlının adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Aralarında Albayrak'ın da bulunduğu 29 şüpheli tutuklandı. 17 şüpheliden 3'ü serbest bırakılırken, 14'ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Halfeti Belediyesinin önceki yönetim dönemine ilişkin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarına yönelik 24 Nisan'da düzenlenen operasyonda 28'i kamu görevlisi olmak üzere toplam 51 şüpheli hakkında işlem başlatılmış, 50 zanlı gözaltına alınmış, 4'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Şanlıurfa
Manavgat Belediyesine 'rüşvet' soruşturması: Duruşma 12 Mayıs'a ertelendi
08:39
8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 70 şüpheli tutuklandı
08:37
Soykırımcı İsrail ateşkesi yeniden bozdu: Güney Lübnan'a hava saldırısı
08:27
İstanbul'da 67 kilo uyuşturucu ele geçirildi
08:00
Trump, İran'ın nükleer erteleme önerisinden memnun değil
07:48
İran, satılmayan petrolleri terk edilmiş tanklarda depoluyor
07:27
Trump için kritik tarih 1 Mayıs: İran operasyonları duracak mı?
Filistin topraklarını gasbeden işgalci İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ve evlerine saldırdı
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti
