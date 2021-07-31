Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ve online satış siteleri üzerinden oto yedek parça, telefon, oyun konsolu, bilgisayar, ekran kartı gibi eşyaların sahte ilanlarını verip, satıyor gibi yaparak aralarında hakim, polis ve askerlerin de bulunduğu 93 kişiyi 250 bin lira dolandıran şebekeyi deşifre etti.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 'bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle ilan dolandırıcılığı' yaptığı değerlendirilen 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

32 kişi gözaltına alındı

Ekipler, liderliğini Serkan T.’nin yaptığını belirlediği şebekeye Adana merkezli Ankara, Antalya, Bursa, Edirne, İstanbul, Konya ve Kütahya'da 27 Temmuz sabahı eş zamanlı operasyon düzenledi. 3’ü kadın 32 şüpheli gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen ziynet eşyası ve para, dizüstü bilgisayar ile dijital materyallere el koyuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.