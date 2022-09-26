Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi 14:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
77 ilde zehir tacirlerine operasyon: 5 bin 311 şüpheli yakalandı
[Fotograf: AA]
Narkotik ekiplerinin son bir haftada 77 ilde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarıyla 5 bin 311 şüpheli yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, son 7 günde 77 ilde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 5 bin 311 zanlı yakalandı.
Aramalarda 853 kilogram esrar, 181 kilogram skunk, 117 kilogram eroin, 71 kilogram sentetik uyuşturucu, 4 kilogram kokain, 12 kilogram bonzai, 437 bin uyuşturucu hap, 294 bin sentetik ecza, 980 kök kenevir ve 74 kilogram Afyon sakızı ele geçirildi.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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