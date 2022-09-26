D-020 Otoyolu'nun Kemerburgaz-Hasdal yönünde saat 07.30 sıralarında kaza meydana geldi.

34 CBR 857 plakalı otomobilin sürücüsü iddiaya göre, önündeki araç ani manevra yapınca frene bastı. Arkadan gelen 34 CUK 900 plakalı otomobilin sürücüsü de yavaşlayan otomobile çarptı.

Kazayı fark etmeyen Fatih Dilsiz yönetimindeki 34 KV 1527 plakalı otomobil iki araca arkadan vurdu. Ümran Durmuş'un kullandığı otomobil de çarptığı aracın altına girdi.

Çekici kaza yerine ulaşamadı, trafik durduruldu

Kazada yaralanan olmadı. Trafik akışı tek şeride düşürülen Kemerburgaz-Hasdal yönünde kilometrelerce kuyruk oluştu.

Araçların yoldan kaldırılması için çağrılan çekici, trafik yüzünden kaza yerine ulaşamayınca polis trafiği kısa süreliğine durdurdu. Çekici ters yönden gelerek araçları kaldırdı ve trafik normale döndü.