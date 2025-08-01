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Türkiye
TRT Haber 01.08.2025 07:45

70 ilde uyuşturucu operasyonu: 940 gözaltı

70 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik son 10 gündür devam eden operasyonlarda 565 kilo uyuşturucu madde ile 357 Bin 180 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 940 şüpheli yakalandı.

70 ilde uyuşturucu operasyonu: 940 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 70 ilde 1420 ekip, 3 bin 550 personel, 13 hava aracı ve 49 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlediklerini belirtti.

Operasyona ilişkin, "Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 10 gündür devam eden operasyonlarımızda, 565 kilogram uyuşturucu madde ile 357 bin 180 uyuşturucu hap ele geçirdik. 940 şüpheliyi yakaladık." bilgilerini veren Yerlikaya, valileri, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığını ve operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürleri ile polisleri tebrik etti.

Yerlikaya, uyuşturucuya karşı yürüttükleri bu mücadelenin, geleceğin teminatı olan gençleri koruma mücadelesi olduğunu ifade etti.

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Ali Yerlikaya Uyuşturucu Narkotik
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