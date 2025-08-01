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Türkiye
TRT Haber 01.08.2025 07:02

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağışlı hava hakim olacak. Sıcaklıklar, bugünden itibaren batı ve iç bölgelerde kademeli olarak mevsim normallerine düşecek.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bugün ve hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların, bugünden itibaren batı ve iç bölgelerde kademeli olarak mevsim normallerine düşeceğini söyledi.

Sıcaklıkların Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirten Çelik, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de sıcaklarda 4 ila 5 derece düşüş var. Ancak sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek." dedi.

Çelik, "Bölgesel olarak baktığımızda Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde önümüzdeki 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak geçişleri göreceğiz." ifadesini kullandı.

3 büyükşehirde hava durumu

Cengiz Çelik, Ankara'da 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak beklendiğini söyleyerek, "Özellikle bugün akşam saatlerinde Ankara'daki gök gürültülü yağışının yer yer yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yine dolu yağışları da görebiliriz." dedi.

Ankara'da 40 dereceleri bulan sıcaklıkların bugünden itibaren 36 dereceye düşeceğini kaydeden Çelik, "Hafta sonunda en yüksek sıcaklıklar ise 32 ila 33 derecelere kadar inecek." bilgisini verdi.

İstanbul'da bugün parçalı bulutlu havanın hakim olacağını belirten Çelik, "Cumartesi ve pazar günü kısa süreli de olsa sağanak geçişleri göreceğiz. İstanbul'daki en yüksek sıcaklıklar da 30 derece civarında seyrediyor." diye konuştu.

Çelik, İzmir'de ise yağış beklenmediğini, en yüksek sıcaklığın 34 ila 36 derece bandında seyredeceğini kaydetti.

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