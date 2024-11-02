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Türkiye
AA 02.11.2024 16:20

7 il için "sarı" uyarı: Sağanak ve kar yağışına dikkat

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 7 ilde yarın beklenen kuvvetli yağış nedeniyle "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

7 il için "sarı" uyarı: Sağanak ve kar yağışına dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Mardin'in güneyi ve Şırnak'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak; Batman, Siirt, Bitlis, Hakkari ve Van çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor.

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Van'ın güneyi, Hakkari'nin kuzeyi ve Şırnak'ın doğusunun yüksek ve dağlık kesimlerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor.

Kuvvetli yağış beklenen Bitlis, Hakkari, Mardin, Siirt, Van, Batman ve Şırnak için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

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