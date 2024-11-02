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Türkiye
AA-DHA 02.11.2024 14:50

Sembol yapılar Kızılay kırmızısına boyandı

Kızılay Haftası kapsamında aralarında 2. Meclis ve Galata Kulesi'nin de bulunduğu Ankara ve İstanbul'daki sembol yapılar, kırmızı ışıkla aydınlatıldı.

Sembol yapılar Kızılay kırmızısına boyandı
[Fotograf: DHA]

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, toplumun dayanışma ruhunu güçlendirmek, gönüllülüğü teşvik etmek ve insani yardım çalışmalarına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan Kızılay Haftası'na bu sene de ilgi yoğun oldu.

Yurdun dört bir yanında yapılan etkinliklerin yanı sıra ülkenin sembol yapıları da Kızılay Haftası kapsamında kırmızı ışıkla aydınlatıldı.

Sembol yapılar Kızılay kırmızısına boyandı

Vatandaşlar ilgiyle karşıladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının desteğiyle yapılan etkinlikte, dün akşam Ankara'da 2. Meclis (Cumhuriyet Müzesi), Atakule ve TOBB İkiz Kuleler ile İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Galata Kulesi, Kızılay'ın kırmızısı ile ışıklandırıldı.

Sembol yapılar Kızılay kırmızısına boyandı

Sembol yapıları görsel şölene dönüştüren ve Türk Kızılay'ın iyilik hareketiyle ilgili toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlayan etkinlik, vatandaşlarca ilgiyle karşılandı.

ETİKETLER
Ankara İstanbul Kızılay Kültür ve Turizm Bakanlığı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Yavuz Sultan Selim Köprüsü
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