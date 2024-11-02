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Türkiye
AA 02.11.2024 14:41

6 yaşındaki çocuğun öldüğü saldırı anı güvenlik kamerasında

Kars'ta bir düğün salonuna düzenlenen silahlı saldırıda, evinin önünde oyun oynayan 6 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetmişti. 5 kişinin tutuklandığı olayda, saldırının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

İnönü Caddesi'ndeki bir düğün salonuna 29 Ekim'de düzenlenen silahlı saldırıda, evinin önünde akülü aracıyla oynadığı sırada kurşun isabet eden ve kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağı'nın ölümüne ilişkin polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerce yapılan çalışmada, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinin bulunduğu hard disk, av tüfeği, çelik yelek, 2 tabanca ve 300 mermi ele geçirildi.

Polis ekipleri, Erdağı'na isabet eden kurşunun hangi silahtan çıktığını belirlemek için olayda kullanılan silahları, Adli Tıp Kurumu (ATK) Balistik Şube Müdürlüğü'ne gönderdi.

Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, bir otomobille düğün salonu önüne gelen saldırganın seyir halindeyken iş yerine ve burada bulunanlara ateş edip uzaklaşması sonrası salon önündeki bir kişinin arkasından bir kaç el ateş açması yer aldı.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklanmıştı.

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6 yaşındaki çocuğun öldüğü saldırı anı güvenlik kamerasında
6 yaşındaki çocuğun öldüğü saldırı anı güvenlik kamerasında
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