Palamut Kastamonulu balıkçıların yüzünü güldürdü

Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'ndan denize açılan balıkçıların serdikleri ağlar, palamutlarla doldu.

Balıkçıların denizden güçlükle çektiği ağlardaki palamutlar, saatler süren çalışmalarla ayıklanarak tezgahlara ulaştırılmak üzere toptancılara verildi.

Yaklaşık 1500 palamutla barınağa dönen balıkçılardan Mustafa Acar, İstanbul Boğazı'na doğru hareket halinde olan palamutların, bereketiyle ağları şenlendirdiğini söyledi.

Abana-Çatalzeytin arasındaki Kuğu Çayı'nın açıklarında büyük bir palamut sürüsüne ağ attıklarını anlatan Acar, "Şu an İstanbul Boğazı'na doğru büyük bir akım var. Balık iri ve daha yakın sularda seyrediyor. Bu da bizim avcılığımızı kolaylaştırıyor. Güzel bir palamut ocağına ağ attık, ağlarımız dolu geldi. Yaklaşık 150 kasa palamut aldık. Diğer arkadaşlarımız da 70 ila 100 kasa arasında avcılık yaptı." dedi.

Acar, genellikle kasımda sona eren palamut sezonunun, bu sene hava ve deniz suyu sıcaklarına göre aralık ortalarına kadar uzayabileceğini kaydetti.