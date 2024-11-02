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Türkiye
AA 02.11.2024 13:53

Freni boşalan kamyon iş yerine girdi

Avcılar'da freni boşalan belediyeye ait hafriyat kamyonunun girdiği emlakçı dükkanında hasar oluştu.

Freni boşalan kamyon iş yerine girdi

Yeşilkent Mahallesi Atatürk Caddesi'nde seyreden Ş.G. idaresindeki, Avcılar Belediyesine ait hafriyat kamyonunun freni boşaldı. Önce park halindeki 34 RC 0468 plakalı cipe çarpan kamyon, ardından emlak ofisinin duvarını yıktı. Kazada, kamyonun bir kısmı yıkılan duvardan emlak ofisine girdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Freni boşalan kamyon iş yerine girdi

Kaza nedeniyle emlak ofisi ve araçta hasar oluştu.

Olay yerinde yapılan çalışmanın ardından kamyon dükkandan çıkarıldı.
 

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