6 ilde telefonla dolandırıcılık operasyonu: 44 tutuklama11 Ekim 2019 Cuma 20:55 - Son Güncelleme 11 Ekim 2019 Cuma 21:13
Şanlıurfa merkezli 6 ilde düzenlenen telefonla dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 44 zanlı tutuklandı. 28 ilde de mağdurların 8 milyon 657 bin 563 lirasının dolandırıcıların eline geçmesi önlendi.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cep telefonlarından vatandaşları arayarak kendilerini hakim, savcı, polis gibi tanıtıp dolandırıcılık yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ekiplerce yapılan teknik takip sonucunda, Şanlıurfa merkezli 6 ildeki 55 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 44 şüpheli gözaltına alınırken, zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.
8 milyon 657 bin 563 lira dolandırıcıların eline geçmesi önlendi
Soruşturma kapmasında, 28 farklı ildeki toplam 70 nitelikli dolandırıcılık olayının aydınlatıldığı, mağdurların 8 milyon 657 bin 563 lirasının dolandırıcıların eline geçmesinin önlendiği belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 44 zanlı "İletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA