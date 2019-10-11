Türkiye

6 ilde telefonla dolandırıcılık operasyonu: 44 tutuklama

11 Ekim 2019 Cuma 20:55 - Son Güncelleme 11 Ekim 2019 Cuma 21:13

Şanlıurfa merkezli 6 ilde düzenlenen telefonla dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 44 zanlı tutuklandı. 28 ilde de mağdurların 8 milyon 657 bin 563 lirasının dolandırıcıların eline geçmesi önlendi.