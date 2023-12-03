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Türkiye
AA 03.12.2023 14:54

6 ilde telefonla dolandırıcılık operasyonu: 44 gözaltı

Hatay merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, telefonda kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 44 şüpheli gözaltına alındı.

6 ilde telefonla dolandırıcılık operasyonu: 44 gözaltı
[Fotoğraf: (Arşiv)]

Telefonla aradıkları kişilere kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlılara yönelik Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu 74 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Ankara ve Antalya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 44 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 10'u adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan 5'i tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Çağrı merkezi olarak kullanılan ofiste arama yapıldı

Zanlıların çağrı merkezi olarak kullandığı, İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki ofiste yapılan aramada, 5 bilgisayar, 6 cep telefonu, tablet, kayıt cihazı, para sayma makinesi ve flaş bellek ile telefon görüşmelerinde kullanılan metinler ele geçirildi.

Adresinde bulunamayan 30 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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