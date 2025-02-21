6 ilde bazı yollar ağır taşıt trafiğine kapatıldı

Bolu Dağı geçişi trafiğinde şu anda herhangi bir aksama olmadığı duyurulan açıklamada, "Söz konusu aksın yanı sıra İstanbul genelinde ve İstanbul-Ankara arasında trafiğe kapalı yol bulunmamaktadır" bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, kritik kesimlerde trafik akışında olumsuzluk yaşanmaması için kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların (tedarik sürecinde aksama yaşanmaması gereken araçlar hariç) 23 Şubat Pazar günü saat 13.00'e kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara'yı kapsayacak şekilde, D100 ve D750 devlet yolları ile TEM ve Kuzey Marmara otoyollarında seyirlerine izin verilmeyeceği belirtildi.

"Karayolları ekiplerimiz 7 gün 24 saat görevdedir"

Yolculuk esnasında sorun yaşamaması için ALO 123 Bakanlık Çağrı Merkezi'nden, ALO 159 Yol Danışma Hattı'ndan ya da Karayolları Genel Müdürlüğü internet sitesinden yol durumunun öğrenebileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca vatandaşlarımızın yolculukları esnasında kuvvetli kar yağışından etkilenmemeleri için kış lastiği takmalarını, yakıt depolarının dolu olmasını, zincir, takoz, çekme halatı bulundurmalarını, trafiğin durması halinde bulundukları şeritte kalmalarını, özellikle emniyet şeridi ve karşı yöne ait şeridi ihlal etmemelerini tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımızın seyahatleri esnasında sorun yaşamaması için Karayolları ekiplerimiz 7 gün 24 saat görevdedir."