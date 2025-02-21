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Türkiye
AA 21.02.2025 20:27

İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı sürüyor

İstanbul'da gün boyunca aralıklarla görülen kar yağışı, bazı ilçelerde etkisini artırarak devam ediyor.

İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı sürüyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İki gündür kenti yer yer etkisi altına alan kar, akşam bazı ilçelerde şiddetini artırmaya başladı.

Özellikle Anadolu Yakası'ndaki Ümraniye, Beykoz, Pendik ve Maltepe ilçelerinde etkili olan kar, zaman zaman yerini tipiye bırakıyor.

Yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplayan karın tadını ise okul tatilini fırsat bilen çocuklar ile aileleri çıkarıyor.

Beykoz Otağtepe'deki Fatih Korusu Parkı'na gelen vatandaşlar, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün manzarası eşliğinde kar topu oynadı.

Kimi vatandaşlar karda yürüyüş yapmayı tercih ederken, bazıları da bol bol fotoğraf çekti.

Maltepe'de ise çocuklar, poşetlerle yokuş aşağı kayarak keyifli vakit geçirdi.

Şile'de aniden bastıran kar yağışı nedeniyle özellikle ara sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Ana arterlerde de etkisini gösteren kar, sürücülerin güçlükle ilerlemesine neden oldu.

Kurtköy gişelerde ise kar yağışının da etkisiyle üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlarda hasar oluştu.

Avrupa Yakası'ndaki Sultangazi, Eyüpsultan ve Fatih ilçelerinde kar aralıklarla etkisini gösterirken, Silivri'de ise hafif yağış devam ediyor.

Sarkıtlar oluştu

Sultangazi'de soğuğun etkisiyle bazı dükkanların tenteleri ve araçların tavanlarında sarkıtlar oluştu.

Fatih'te ise tarihi yarımadayı beyaza bürüyen kar, oluşturduğu manzarayla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camisi ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi karla kaplanırken, kartpostallık görüntüler sundu.

Karla kaplı çatılarıyla Kapalıçarşı ve çevresi de havadan çekilen fotoğraflarla görüntülendi.

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