Haber Giriş: Kaynak: AA
6 il için sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Konya ve Şırnak çevrelerinde, yarın akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in batısı, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Konya ve Şırnak çevrelerinde bu akşamdan itibaren yarın akşama kadar etkili olmak üzere yağmur ve sağanak öngörülüyor.
Rüzgarın, genellikle kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Etiketler: şırnak sağanak yağış Osmaniye meteoroloji Konya hatay AdanaSon Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 23:14
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