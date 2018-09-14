580 şehit yakını gazi ve gazi yakını kurayla atandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlıkta gerçekleştirilen "Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarının İstihdamına İlişkin Kura Töreni"nde yaptığı konuşmada, şehit ve gazilerin emanetlerine sahip çıkmak için gayret sarf ettiklerini belirtti.

Şehitlerin vatan için korkusuzca mücadele ettiğini ve düşmanın üzerine yürüdüğünü vurgulayan Selçuk, şehitleri ve gazileri sonsuza kadar unutmayacaklarını söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini hatırlatan Selçuk, Türk milletinin ihanete karşı destansı bir direniş ortaya koyduğunu kaydetti.

Vatan topraklarının her karışında şehitlerin kanının ve gazilerin fedakarlıklarının bulunduğunun altını çizen Selçuk, şehit ve gazilerin emaneti olan vatanı, daha çok çalışarak yücelteceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'yi muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmak için çalıştıklarını ifade eden Selçuk, şehit aileleri, gazi ve gazi yakınlarının kamuda istihdamına 1995 yılında başlandığını anımsattı.

"İyileştirmeler gerçekleştirdik"

"Hükümetlerimiz döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bu hakkın kapsamını sürekli olarak genişlettik." değerlendirmesinde bulunan Selçuk, şöyle devam etti:

"İstihdam hakkı kapsamının genişletilmesinin yanında hak sahiplerinin başvuru ve hak atama süreçlerinde de niteliksel olarak iyileştirmeler gerçekleştirdik. Atamaların yılda iki kez değil sürekli yapılmasını sağladık. Sadece memur ve hizmetli kadrolarına atama yapılmaktayken öğrenim durumuna göre ihraz edilen unvanlara atanmayı sağladık. 45 yaşını geçen hak sahipleri için de istihdam hakkı tanıdık. 2012 yılından önce istihdam hakkından sadece terörle mücadele kapsamında şehit olanların yakınları ve gaziler faydalanmaktaydı. Hükümetimiz döneminde yapılan yasal düzenlemelerle şehit yakınlarımıza tanınan istihdam hakkını birden ikiye çıkarttık. Böylece vazife malullerinin, terörden zarar gören sivil vatandaşlarımızın da istihdam hakkından yararlanmalarını sağladık. Çünkü biliyoruz ki cephede mücadele veren kardeşimizle maden ocaklarında ülkemiz için çalışırken hayatını kaybeden kardeşlerimiz ayrı değiller. Çünkü vatan için akıtılan alın teri de kan da kutsal."

Selçuk, yapılan çalışmalarla, engel durumları olan gazilerin atandıkları kurumlardaki görevlerini zorlanmadan yapabilmeleri için hizmetli kadrosunda çalışanların memur kadrosuna geçmelerinin sağlandığını anlattı.

İki istihdam hakkından birine sahip olan şehidin anne, baba veya kardeşlerinin bu hakkı kullanmak istememesi durumunda şehidin eşi veya çocukları lehine feragat edebilmelerinin önünün açıldığını da bildiren Selçuk, şehit yakını ve gazilere hizmet veren Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığının Genel Müdürlük seviyesine yükseltildiğini hatırlattı.

"Yeni bir vizyon ortaya koymaya çalışıyoruz"

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Şehit yakını, gazi ve gazi yakınları için geliştirdiğimiz istihdam politikalarıyla yeni bir vizyon ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu çerçevede kamu kurumlarımızda bugüne kadar toplamda 39 bin 550 şehit yakını gazi ve gazi yakınımızı istihdam ettik. 2002 yılına kadar bu kapsamda 6 bin 315 vatandaşımıza istihdam hakkı sağlamışken, hükümetlerimiz döneminde bu sayı genişletilerek 33 bin 235 rakamına ulaştı."

Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının vakur duruşunun Türk milletinin gurur ve cesaret vesilesi olduğunu vurgulayan Selçuk, şehit yakınları, gazi ve gazi ailelerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Bakan Selçuk daha sonra 580 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamalarına ilişkin noter huzurundaki kura çekimini başlattı. Şehit yakınları, gazi yakınları ve gazilerin görev yerlerinin belirlendiği törende duygu yüklü anlar da yaşandı.

Kura töreninin sonunda Selçuk, şehit aileleri, gazi ve gazi yakınlarıyla bir süre sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA