Sultanahmet Meydanı'nda başlayan TUR 2019'un startını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı verdi. TUR 2019'a, 17 takımdan 119 bisikletçi katılıyor.

Bisikletçiler 156,7 kilometrelik etapta mücadele edecek

Dünya Turu'nun takviminde üçüncü kez gerçekleştirilen yarışın ilk gününde bisikletçiler, İstanbul ile Tekirdağ arasındaki 156,7 kilometrelik etapta mücadele edecek.

Bu yıl, ilk rotasını andıran "nostaljik" bir güzergahta koşulacak 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 21 Nisan Pazar günü İstanbul'da tamamlanacak. Dünyadaki tek kıtalararası bisiklet turuna katılacak sporcular, 6 etap boyunca toplam 993,4 kilometre pedal çevirecek.

Geçen yıl turu, Euskadi Basque Country-Murias takımından İspanyol bisikletçi Eduard Prades Reverter birinci sırada tamamlamıştı. Astana Pro takımından Kazakistanlı Alexey Lutsenko ikinci, Katusha Alpecin ekibinden Avustralyalı Nathan Haas ise üçüncü sırada yer alarak kürsüye çıkmıştı.

Kaynak: AA